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К 80-летию Великой Победы: штурм Берлина в мае 1945 года

Берлинская наступательная операция Красной армии началась 16 апреля, а закончилась 2 мая 1945 года. В ставке Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина было принято решение брать Берлин силами трех фронтов.

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