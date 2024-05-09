В Саратовской области сотрудники полиции поздравили с Днем Победы легендарную «Брандербургскую мадонну» Марию Филипповну Лиманскую

В преддверии 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ОМВД России по Марксовскому району навестили легендарную «Брандербургскую мадонну», регулировщицу Победы Марию Филипповну Лиманскую.
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