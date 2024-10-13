Блогера Косенко объявили в розыск по статье о покушении на здоровье ребёнка

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении блогера Сергея Косенко, записавшего на видео, как он бросает своего двухмесячного сына в сугроб, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
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