Представитель КМП США: На разбившемся конвертоплане V-22 Osprey ядерных материалов не было

Подтвердились сведения и катастрофе с американским конвертопланом V-22 Osprey. Известно о том, что конвертоплан, принадлежавший корпусу морской пехоты США, упал в районе города Глэмис на юге штата Калифорния.
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