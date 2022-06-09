Военное обозрение

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Представитель КМП США: На разбившемся конвертоплане V-22 Osprey ядерных материалов не было

Представитель КМП США: На разбившемся конвертоплане V-22 Osprey ядерных материалов не было

Подтвердились сведения и катастрофе с американским конвертопланом V-22 Osprey. Известно о том, что конвертоплан, принадлежавший корпусу морской пехоты США, упал в районе города Глэмис на юге штата Калифорния.

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