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Татар-информ

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Семь жителей Алькеевского района занесли на Республиканскую доску почета

Семь жителей Алькеевского района занесли на Республиканскую доску почета

В Алькеевском районе Татарстана состоялся Фестиваль труда и доблести, посвященный Году воинской и трудовой доблести в республике.

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