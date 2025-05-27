Задержанный глава Ахтубинского района сложил полномочия

Владимир Михед находится под стражей. Ему вменяется статья «Взятка в крупном размере». Только что совет муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» принял отставку главы Ахтубинского района, который покинул пост по собственному желанию.
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