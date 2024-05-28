"Я попал в такую же ситуацию с Путиным в горах"

ПИЛОТ ЗАСТАВИЛ ВЕРНУТЬСЯ ЧЕТЫРЕ ВЕРТОЛЁТА КОЛЛАЖ Владлен Чертинов Обращает на себя внимание сходство произошедшего ЧП в Иране с гибелью в 2002 году губернатора Красноярского края генерала Александра Лебедя — вертолёт, горы.
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