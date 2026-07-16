Русь античная

Юрий Ильинов

«Одесса – цель №1»: беспрецедентные удары в портах Украины Вооруженные силы РФ в среду, 15 июля, продолжили наносить беспрецедентные удары по военным и инфраструктурным объектам Украины, сосредоточившись на портах Одессы, главной перевалочной базе западных поставок для ВСУ. Вся портовая инфраструктура, обслуживающая вражескую армию, и логистика в результате наших ударов постепенно выходят из строя. Военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал, почему Запад до некоторых пор предпочитал передавать военную технику ВСУ именно морским путем и как он пытался скрытно поставлять комплектующие к дронам и ракетам по морю. Российская армия с начала недели проводит тотальную зачистку транспортных коридоров на южных рубежах Украины. По словам военных экспертов, после попытки противника блокировать Крым по портам Одессы начали наносить беспрецедентны удары. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, в порту Южный поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также пять резервуаров с топливом для обеспечения ВСУ. Кроме того, «Геранями» повреждены три сухогруза на рейде порта Одесса, еще одно судно здесь же получило повреждения. Военные эксперты отмечают, что основными нашими целями являются портовые терминалы, промзоны, нефтехранилища, склады, фуры, причалы, объекты, которые используются для доставки и хранения западного оружия. ВСУ активно используют «гражданскую» инфраструктуру для своих нужд. «Портовая инфраструктура, склады, подъездные пути, погрузка, фуры, причалы, охрана, связь и временное хранение грузов работают в одном контуре. …Под видом обычной портовой суеты удобно прятать движение техники, комплектующих, оборудования, беспилотников, средств связи и грузов, которые дальше уходят по внутренним маршрутам Украины», — сообщает координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. Военный эксперт Владимир Попов напомнил, что российская армия выполняет плановую работу, которая наиболее эффективна в летний период. — Мы сейчас нарастили активность еще и потому что противник пытается очень быстро восстановить свой военно-промышленный комплекс. Напомню, небольшие цеха по ремонту и производству техники ВСУ не концентрируют в одном месте, а распределяют. Это, как правило, быстровозводимые сооружения, где организуют складские помещения и собирают беспилотники. В условиях, когда основные заводы наши дроны и ракеты выводят из игры, такие цеха становятся оперативными точками ВПК. Информированность у нас достаточно хорошая, причем со всех сторон — это и круглосуточная космическая разведка, радиотехнические средства разведки и агентурная информация. Как только поступают ценные сведения, мы тут же наносим удары, иногда даже превентивные. — Почему такое беспрецедентное внимание югу Украины? — Одесса — это логистический центр, через который идут поставки из Польши, Румынии и, самое главное, из Великобритании и Франции. Они не осуществляют поставки через сухопутные границы, чтобы мы не могли подсчитать, что, когда и сколько они поставили на Украину. А под корабли, транспортные суда с сельхозпродукцией, которые курсируют между Украиной и Европой, можно замаскировать военную помощь. Под видом гражданских судов на Украину завозится вооружение, комплектующие, боеприпасы и личный состав, который готовит диверсионно-разведывательные группы. Это и есть скрытая поставка, в которой распознать военную помощь непросто. — А почему сложно распознать военный груз? — Потому что мы можем получить необходимую информацию, только если суда дозаправились топливом или водой в промежуточных, достаточно открытых портах. Если же загрузка прошла в закрытом порту где-то в Англии или корабль под английским или французским флагом шел из третьей страны и делал вид, что закупает зерно, а на самом деле брал военный груз со своих старых арсеналов, то у нас информационная цепочка разрывается. В любом случае массированные удары говорят о том, что у нас появились возможности, и мы будем гасить порты, которые сегодня являются кровеносной системой ВСУ и ВПК Украины. Без этой транспортной инфраструктуры морского и портового назначения они не выживут. — Понятно, что сейчас основная задача — защитить Крым. Но в будущем есть смысл надеяться на операцию по возвращению Одессы в родную гавань? — Нам сначала надо полностью освободить Луганщину и Донецкую Народную Республику, обеспечить жизнедеятельность Крыма, сформировать буферную зону, чтобы нашим приграничным районам, а также некоторым районам Белоруссии жилось максимально спокойно. Затем уже можно предметно говорить и об Одессе. Этот город всегда был у нас целью №1, потому что Одесса должна стать русской, какой была всегда.