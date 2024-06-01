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G7 и ЕС могут ввести санкции против банков, использующих российский аналог SWIFT

G7 и ЕС могут ввести санкции против банков, использующих российский аналог SWIFT

Об обсуждении введения таких санкций сообщает Bloomberg. В 2023 году число переводов через Систему передачи финансовых сообщений Банка России выросло на 300% по сравнению с 2022 годом, ее используют более 150 банков в 20 странах.

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