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Лыжи. Кубок мира. Смешанная эстафета. Венг и Иверсен побегут за Норвегию, Карлссон и Халварссон – за Швецию, Кертту Нисканен и Мяки – за Финляндию

11 декабря в Бейтостолене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам пройдет смешанная эстафета.  Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам 3-й этап Бейтостолен, Норвегия Смешанная эстафета Начало – 15.

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