В Сети появились свежие фото Кейт Миддлтон после операции

Кейт Миддлтон уже продолжительное время скрывается от общественности. Пресс-служба Кенсингтонского дворца не предоставила СМИ официальных фотографий принцессы Уэльской за время ее загадочного пребывания в больнице.
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