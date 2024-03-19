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В Сети появились свежие фото Кейт Миддлтон после операции

В Сети появились свежие фото Кейт Миддлтон после операции

Кейт Миддлтон уже продолжительное время скрывается от общественности. Пресс-служба Кенсингтонского дворца не предоставила СМИ официальных фотографий принцессы Уэльской за время ее загадочного пребывания в больнице.

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