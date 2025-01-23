Экипаж Ми-35м уничтожил боевиков ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-35м – реинкарнации советского "Крокодила" Ми-24в – уничтожил опорный пункт ВСУ вместе с базировавшимися там украинскими националистами, расположенный в приграничном районе Курской области.
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