Court Rules Illinois' In-State Tuition Benefits For Illegals 'Unconstitutional And Invalid' Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, A federal court ruled in favor of the Trump administration in a lawsuit challenging Illinois’ laws that offered education benefits to illegal immigrants while denying the same for out-of-state Americans.
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