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Мать Александра Реввы заговорила о положении знаменитого сына

Мать Александра Реввы заговорила о положении знаменитого сына

Александр Ревва, фото: apral.ruМать шоумена Александра Реввы поделилась сокровенным. Любовь Николаевна рассказала, что он до сих пор прописан в хрущевке Донецка, а всё его имущество (движимое и недвижимое) оформлено на любимую жену Анжелику.

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Комментарии
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Oltaviro Oltaviro
Ничего нет? Все переоформил?
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7 час.
ЕН
Егоров Николай
Уже не интересен. В связи с проведением СВО, все эти клоуны ушли в прошлое, потеряли свою значимость. На первое место выходят совсем другие ценности.
Ответить
20 мин.

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