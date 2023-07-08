Мать Александра Реввы заговорила о положении знаменитого сына

Александр Ревва, фото: apral.ruМать шоумена Александра Реввы поделилась сокровенным. Любовь Николаевна рассказала, что он до сих пор прописан в хрущевке Донецка, а всё его имущество (движимое и недвижимое) оформлено на любимую жену Анжелику.