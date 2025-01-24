Занятная история из жизни богатых буратин и ушлого хехемона

Минюст США обратился в суд для решения судьбы приписываемой Керимову суперЪяхты Amadea Власти США пытаются через суд доказать, что именно российский миллиардер Сулейман Керимов (состояние — $10,7 млрд) является владельцем суперъяхты Amadea, которая в 2022 году была конфискована на Фиджи по запросу американской стороны.