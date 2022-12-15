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Мелитопольский литейный завод, который был остановлен собственником в феврале после начала специальной военной операции, возобновил работу

Мелитопольский литейный завод, который был остановлен собственником в феврале после начала специальной военной операции, возобновил работу

На предприятии проведена первая плавка металла Возобновил работу Мелитопольский литейный завод, остановленный его владельцем в феврале после начала спецоперации.

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