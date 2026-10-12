Трамп выразил сомнения по поводу прямой трансляции казни психиатра Хасана

Президент США Дональд Трамп пока не определился, будет ли транслироваться казнь Нидала Хасана. Об этом сообщает издание Axios.
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