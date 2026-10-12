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Аргументы и Факты

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Трамп выразил сомнения по поводу прямой трансляции казни психиатра Хасана

Трамп выразил сомнения по поводу прямой трансляции казни психиатра Хасана

Президент США Дональд Трамп пока не определился, будет ли транслироваться казнь Нидала Хасана. Об этом сообщает издание Axios.

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