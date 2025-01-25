В Курске арестован боец ВСУ по подозрению в изнасиловании и убийстве женщин

Ленинский районный суд Курска заключил под стражу 26-летнего боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Фабрисенко, который подозревается в изнасиловании и убийстве шести женщин в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии