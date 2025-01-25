Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Вы поверите если ЦРУ сохнается,чтр переворот на Украине и с их участием?Журналист Познер ...
  • Eduard
    Кто-то верит ЦРУ вообще?Журналист Познер ...
  • Eduard
    Самозванца?Мировые лидеры не...

В Курске арестован боец ВСУ по подозрению в изнасиловании и убийстве женщин

Ленинский районный суд Курска заключил под стражу 26-летнего боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Фабрисенко, который подозревается в изнасиловании и убийстве шести женщин в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Теперь жизнь в тюрьме проведет!
Ответить
21 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
В петушином углу на параше. И жрать будет из пробитой посуды.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх