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Спасенный от эвтаназии кот нашел новых хозяев в Уссурийске

Спасенный от эвтаназии кот нашел новых хозяев в Уссурийске

История с котом, которого жительница Уссурийска приговорила к смерти, имеет продолжение. Вместо того чтобы по просьбе женщины усыплять здорового питомца, специалисты ветеринарной клиники KayVet оставили кота у себя.

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