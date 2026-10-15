Калининградцы забили по голу в каждом тайме и обыграли самарцев со счетом 2:0 в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Ужасающий ответ"...
- "Режем хвост по м...
- Удар по Северному...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым