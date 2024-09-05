За восемь месяцев в Санкт-Петербурге задержали около 400 уличных музыкантов

Они шумели у объектов, где это запрещено Вице-губернатор Валерий Москаленко в ходе прямой линии заявил, что за восемь месяцев 2024 года в Санкт-Петербурге к ответственности привлекли около 400 уличных музыкантов.
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