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В Европе зафиксирован взрывной рост преступлений против христиан

В Европе зафиксирован взрывной рост преступлений против христиан

В своём "Отчёте о нетерпимости и дискриминации христиан в Европе" мониторинговый проект OIDAC Europe (базирующийся в Вене) выявил 2444 антихристианских преступления на почве ненависти, которые задокументированы в 35 европейских странах в 2023 году, включая 232 случая физических нападений на христиан.

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