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Закон, порядок, государство

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  • Ингерман Ланская
    видать в ню-ёрках идут к пабеде камунизьмаМиллион рублей во...
  • Владимир Акулов
    В  "райско-цветущем"  г .  Нью-Йорке  ,  в  котором  все  ЧЕСТНЫЕ  !  В  1977г  ,  в  2021  г. внезапно  ночью  отклю...Миллион рублей во...
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Миллион рублей возвращен пенсионеру. Прохожий нашел в пешеходном переходе деньги, а полицейские оперативно разыскали мужчину, который их потерял

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы вернули 87-летнему пенсионеру более 1 миллиона рублей, которые он потерял.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
да и &quot;желающих&quot; скомуниздить или присвоить себе что-то сегодня не так много . и это не только потому ,что камер понаставлено - к людям возвращается совесть, милосердие и сострадание
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10 час.
ВА
Владимир Акулов
В  &quot;райско-цветущем&quot;  г .  Нью-Йорке  ,  в  котором  все  ЧЕСТНЫЕ  !  В  1977г  ,  в  2021  г. внезапно  ночью  отключился  свет  во  всем  городе...И  что  ?  Сразу  начались  грабежи  магазинов  ...То  есть  многие  только  потому  *честные*,  что  боятся  видеокамер  и  наказания   за  преступления...А  если  знают  ,  что  останутся  безнаказанными  -  сразу  их  *честность*   куда-то  пропадает  ! По-настоящему  честный тот  ,  кто  остается  честным  в  ситуации  безнаказанности.
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10 час.
Ингерман Ланская
видать в ню-ёрках идут к пабеде камунизьма
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9 час.
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