«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы вернули 87-летнему пенсионеру более 1 миллиона рублей, которые он потерял.
Миллион рублей возвращен пенсионеру. Прохожий нашел в пешеходном переходе деньги, а полицейские оперативно разыскали мужчину, который их потерял
Комментарии
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Ингерман Ланская
да и "желающих" скомуниздить или присвоить себе что-то сегодня не так много . и это не только потому ,что камер понаставлено - к людям возвращается совесть, милосердие и сострадание
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10 час.
ВА
Владимир Акулов
В "райско-цветущем" г . Нью-Йорке , в котором все ЧЕСТНЫЕ ! В 1977г , в 2021 г. внезапно ночью отключился свет во всем городе...И что ? Сразу начались грабежи магазинов ...То есть многие только потому *честные*, что боятся видеокамер и наказания за преступления...А если знают , что останутся безнаказанными - сразу их *честность* куда-то пропадает ! По-настоящему честный тот , кто остается честным в ситуации безнаказанности.
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10 час.
Ингерман Ланская
видать в ню-ёрках идут к пабеде камунизьма
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9 час.
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