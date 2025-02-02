Миллион рублей возвращен пенсионеру. Прохожий нашел в пешеходном переходе деньги, а полицейские оперативно разыскали мужчину, который их потерял

да и "желающих" скомуниздить или присвоить себе что-то сегодня не так много . и это не только потому ,что камер понаставлено - к людям возвращается совесть, милосердие и сострадание

ВА

Владимир Акулов

В "райско-цветущем" г . Нью-Йорке , в котором все ЧЕСТНЫЕ ! В 1977г , в 2021 г. внезапно ночью отключился свет во всем городе...И что ? Сразу начались грабежи магазинов ...То есть многие только потому *честные*, что боятся видеокамер и наказания за преступления...А если знают , что останутся безнаказанными - сразу их *честность* куда-то пропадает ! По-настоящему честный тот , кто остается честным в ситуации безнаказанности.