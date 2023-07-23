Опасная дедовщина в Советской Армии: реалии и последствия

А что, сложно ввести статью за унижение или избиение военнослужащего другим или старшим по званию? Темнота...

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leonid

Я тоже прошёл дедовщину в стройбате в Союзе. И что? Это уже история. Народ интересует как в российской армии сейчас, что там происходит сегодня.