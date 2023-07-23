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Опасная дедовщина в Советской Армии: реалии и последствия

Опасная дедовщина в Советской Армии: реалии и последствия

В Хакнем мы всегда стараемся привлекать внимание к важным вопросам и побуждать к беседе. Недавно мы опубликовали статью под названием "Как Советская армия разрушала Советский Союз", которая вызвала активное обсуждение среди наших читателей.

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Комментарии
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EB
Elena Boyer
А что, сложно ввести статью за унижение или избиение военнослужащего другим или старшим по званию? Темнота...
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16 час.
l
leonid
Я тоже прошёл дедовщину в стройбате в Союзе. И что? Это уже история. Народ интересует как в российской  армии сейчас, что там происходит сегодня.
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4 час.

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