Деревья Земли.

Весной проводятся самые различные экологические мероприятия, которые связаны одной целью: привлечь как можно больше внимания людей к многочисленным проблемам нашего общего дома - Земли, и научиться быть как можно более внимательными к хрупкой и беззащитной окружающей человека среде.