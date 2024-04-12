Деревья Земли.

Весной проводятся самые различные экологические мероприятия, которые связаны одной целью: привлечь как можно больше внимания людей к многочисленным проблемам нашего общего дома - Земли, и научиться быть как можно более внимательными к хрупкой и беззащитной окружающей человека среде.
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