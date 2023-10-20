В Бобруйском государственном торгово-экономическом колледже прошла выставка ´Дары осени´.Учащиеся колледжа сделали различные образы и композиции из даров осени:кролик из капусты,спасатели в лодке из лука,ежик из шишек, из опавших листьев учащиеся сотворили романтических красавиц и настенные часы,русская красавица из тыквы,букеты из фруктов, акула и .