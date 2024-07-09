Rotten Tomatoes попытался скрыть низкий рейтинг “Аколита”, но сайту пришлось верну...

Rotten Tomatoes попытался скрыть низкий рейтинг “Аколита”, но сайту пришлось вернуть оценку после критики от зрителейКак стало известно, Rotten Tomatoes попал в очередной скандал: пользователи заметили, что агрегатор попытался скрыть низкий зрительский рейтинг сериала “Звездные войны: Аколит”.
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