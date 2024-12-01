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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ванкувер» хочет выменять защитника, Проворов – в числе кандидатов. Гронек выбыл на неопределенный срок (The Fourth Period)

Чешский защитник получил повреждение верхней части тела 28 ноября в матче против «Питтсбурга». После силового приема в исполнении игрока «Пингвинс» Джека Сент-Ивэни, Гронек ударился плечом и шеей в борт, после чего покинул площадку.

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