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Из-за ситуации в Красном море Катар затягивает поставки газа в Европу, — Bloomberg

Из-за ситуации в Красном море Катар затягивает поставки газа в Европу, — Bloomberg

Из-за ситуации в Красном море Катар затягивает поставки газа в Европу, — Bloomberg Ирэн ОрлонскаяПо информации, полученной из источников агентства Bloomberg, поставки сжиженного природного газа из Катара в Европу сейчас подвергаются задержкам.

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