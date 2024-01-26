Из-за ситуации в Красном море Катар затягивает поставки газа в Европу, — Bloomberg Ирэн ОрлонскаяПо информации, полученной из источников агентства Bloomberg, поставки сжиженного природного газа из Катара в Европу сейчас подвергаются задержкам.
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