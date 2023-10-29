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Молдавия денонсировала 29 соглашений с СНГ в 2023 году

Молдавия денонсировала 29 соглашений с СНГ в 2023 году

ТАСС/Владимир Баранов Власти Молдавии в 2023 году денонсировали 29 соглашений с Содружеством независимых государств (СНГ), сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на пресс-секретаря кабинета министров республики Даниэла Водэ.

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