В главной коттеджной локации Урала построили новую электроподстанцию

В поселке Бобровском энергетики построили новую подстанцию на 4 мегавольт-ампер. Территория активно застраивается коттеджными поселками, и в Россети поступило больше 800 заявок на техприсоединение за последние два года.
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