СБУ похвалилась арестом имущества бывшего нардепа и доверенного лица Януковича, мультимиллионера из Горловки и экс-владельца горловского химконуерна «Стирол» Николая Янковского.
СБУ конфисковала роскошное имение и Maybach донецкого милллиардера
Комментарии
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Дмитрий Боев
Как миллиардером мог стать настолько неразумный человек, совершенно не видящий, что происходит в стране и при всём том продолжающий оставаться на Украине?
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7 час.
ШКИПЕР
« По материалам дела, еще до начала полномасштабной войны экснардеп уехал за границу и организовал оптовое производство медпрепаратов для незаконных вооруженных формирований террористической организации ДНР. » Читайте внимательно текст.
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6 час.
Юрий Золотарев
Бла-бла-бла... Идите НАХН, бандеросволочи!!!
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3 час.
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