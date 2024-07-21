Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Когда циничная и абсолютно беспринципная тетка Хи ржет над убийством человека она напоминает мне просто бесноватое и ...Клинтоны выходят ...
  • Юрий Золотарев
    Бла-бла-бла... Идите НАХН, бандеросволочи!!!СБУ конфисковала ...
  • Михаил Пантюхин
    Эту мразь давно в аду бандера задался!!! Эта триклятая сука столько людей погубила, что её сатана в отдельный котёл п...Убийцу Фарион так...

СБУ конфисковала роскошное имение и Maybach донецкого милллиардера

СБУ конфисковала роскошное имение и Maybach донецкого милллиардера

СБУ похвалилась арестом имущества бывшего нардепа и  доверенного лица Януковича, мультимиллионера из Горловки  и экс-владельца горловского химконуерна «Стирол» Николая Янковского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Боев
Как миллиардером мог стать настолько неразумный человек, совершенно не видящий, что происходит в стране и при всём том продолжающий оставаться на Украине?
Ответить
7 час.
ШКИПЕР
«    По материалам дела, еще до начала полномасштабной войны экснардеп уехал за границу и организовал оптовое производство медпрепаратов для незаконных вооруженных формирований террористической организации ДНР. »  Читайте внимательно текст.
Ответить
6 час.
Юрий Золотарев
Бла-бла-бла... Идите НАХН, бандеросволочи!!!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх