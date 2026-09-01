Война стала не продолжением политики, а ее заменой

Конец августа был богат на предложения «наилучших» выходов из украино-российского вооруженного конфликта Изображение: ВЗГЛЯД 25 августа секретарь Святого престола Пол Ричард Галлахер на встрече в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предлагал «широкое международное участие» как лучшее решение.