Цветовод Жашкова: в феврале на подоконнике можно посадить сельдерей и цветную капусту

В конце зимы на подоконнике стоит посадить те культуры, у которых длительный период созревания. К ним относятся лук-порей, сельдерей и цветная капуста, сообщила председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова в беседе с «Москвой 24».
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