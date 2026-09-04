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Трусова без ошибок исполнила КП на последней тренировке перед стартом «Челледжера»

Трусова без ошибок исполнила КП на последней тренировке перед стартом «Челледжера»

Вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова) провела заключительную тренировку перед стартом турнира серии «Челледжер» в Японии.

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