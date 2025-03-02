Мистер Бин снимался почти во всех фильмах, есть доказательства

Мистер Бин — пожалуй, один из самых смешных персонажей в истории телевидения и кинематографа. Герой в исполнении британского комика Роуэна Аткинсона едва говорит, но умудряется рассмешить даже самых серьезных и угрюмых зрителей.
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