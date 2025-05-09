СМИ: вандалы сорвали табличку с памятника советскому маршалу в Одессе

www.globallookpress.com/Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency Украинское издание "Страна.ua" 9 мая сообщило, что в Одессе неизвестные вандалы сорвали табличку с памятника советскому маршалу Родиону Малиновскому.
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