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Тульские новости

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Иваново: «Текстильщик» и «Арсенал» сыграли вничью 0:0 в первом тайме

Иваново: «Текстильщик» и «Арсенал» сыграли вничью 0:0 в первом тайме

Первый тайм завершился со счетом 0:0, зрители не увидели голевых моментов, команды уходят на перерыв.

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