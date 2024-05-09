Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В акции «Бессмертный полк» в КНР приняли участие более 700 человек

В акции «Бессмертный полк» в КНР приняли участие более 700 человек

В столице Китая Пекине более 700 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Мероприятие проходило на территории российского посольства, в нем участвовали как граждане Китая, так и россияне, а также представители стран СНГ.

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