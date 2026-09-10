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Рязанские новости

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Цены на бензин в Рязанской области остались выше средних по ЦФО

Цены на бензин в Рязанской области остались выше средних по ЦФО

Средняя цена бензина в России на 7 сентября 2026 года — 78,25 рублей за литр, в Рязанской области цены выше средних по ЦФО.

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