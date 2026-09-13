«Не для того молодость отдавала»: отсидевшего экс-министра Улюкаева бросила жена после жалоб на безденежье

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев развелся с молодой женой Юлией Хряпиной. До этого женщина жаловалась на финансовые проблемы – в СМИ и соцсетях моментально связали это с разводом.
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Ничего себе обедневший с участками и квартирами. Всем бы так беднеть.
Эй, придурки, вот так воровать надо. Это я к нудельманшам и им подобным Алкам и прочим ворующим.
Помню, что молодая, тогда еще жена, ныне покойного Градского отзывалась о нем, как о "чемодане без ручки", нести тяжело, а бросить жалко...Терпела. Зато после его смерти сорвала очень приличный куш.