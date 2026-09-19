The 'Modern-Day Lynching' Hoax. And The Elephant In The Room Authored by Larry Elder via The Epoch Times, Nearly 60 Democratic members of Congress signed a letter to sound an alarm: Black Americans are being found hanging, including some from trees, in a wave of possible "modern-day lynchings.
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