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The 'Modern-Day Lynching' Hoax... And The Elephant In The Room

The 'Modern-Day Lynching' Hoax... And The Elephant In The Room

The 'Modern-Day Lynching' Hoax. And The Elephant In The Room Authored by Larry Elder via The Epoch Times, Nearly 60 Democratic members of Congress signed a letter to sound an alarm: Black Americans are being found hanging, including some from trees, in a wave of possible "modern-day lynchings.

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