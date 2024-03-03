На глазах у матери: в Петербурге задержали студента, который развращал детей по переписке

В Петербурге задержан студент, который вел интимную переписку со школьниками. В результате оперативных действий полиции был задержан рецедивист-извращенец, который активно вел интимную переписку с подростком и совершал домогательства.
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