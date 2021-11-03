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Соловьев назвал Собчак матерящейся теткой после интервью о Захаровой

Соловьев назвал Собчак матерящейся теткой после интервью о Захаровой

Телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал интервью экс-помощника президента РФ Сергея Ястржембского телеведущей Ксении Собчак, в котором бывший чиновник заявил о «профнепригодности» официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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