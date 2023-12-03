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Спички - не игрушка

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«Дошла очередь и до жовто-блакитных тварей»

«Дошла очередь и до жовто-блакитных тварей»

Национальная забава американцев – посадить всяких разных пауков в банку и с нескрываемым удовольствием наблюдать, как они пожирают друг друга «До чего же энтомологи-американцы обожают опыты над насекомыми.

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