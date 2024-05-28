Экипаж Ка-52М ВКС РФ успешно поразил технику и живую силу ВСУ

Были использованы неуправляемые авиационные ракеты Экипаж вертолета Ка-52М российских ВКС успешно поразил технику и живую силу украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Центр», об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.
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