Что с этими деревьями случилось? ВАРВАРСТВО случилось! Доросли деревья до проводов - и спилили крону, чтобы не мешала.
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Что с этими деревьями случилось? ВАРВАРСТВО случилось! Доросли деревья до проводов - и спилили крону, чтобы не мешала.
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