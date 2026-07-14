CPI Beat Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! Sidgate And the market popped on the release.
CPI Beat
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CPI Beat Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! Sidgate And the market popped on the release.