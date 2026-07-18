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Чёрное море будет русским: Удары по Одессе и Черноморску сорвали морскую логистику ВСУ

Чёрное море будет русским: Удары по Одессе и Черноморску сорвали морскую логистику ВСУ

Как сообщили в Минобороны России, а также следует из сообщения координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска, задействованной в интересах ВСУ.

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