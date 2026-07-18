Чёрное море будет русским: Удары по Одессе и Черноморску сорвали морскую логистику ВСУ

Как сообщили в Минобороны России, а также следует из сообщения координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска, задействованной в интересах ВСУ.