Чёрное море будет русским: Удары по Одессе и Черноморску сорвали морскую логистику ВСУ

Как сообщили в Минобороны России, а также следует из сообщения координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска, задействованной в интересах ВСУ.
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