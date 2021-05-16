Дерзкая пассажирка, проклятый перекресток, перекрытие Блюхера: итоги недели

Дерзкая пассажирка, проклятый перекресток, перекрытие Блюхера: итоги недели

Только в Уссурийске додумались не портить асфальт во время парадаПрошедший в Уссурийске парад отличался от аналогичных шествий в десятках российских городов небольшой, но важной деталью.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх